Uma pessoa morre e oito ficam feridas em tumulto durante jogo da Jordânia

Uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas em um tumulto no centro de Amã, capital da Jordânia, durante a partida da Copa do Mundo contra a Argélia, na madrugada de terça-feira (23). As informações são da agência estatal de notícias da Jordânia, citando a Diretoria de Segurança Pública do país.

O incidente ocorreu na Praça Hashemite, um antigo teatro romano, datado do século dois, onde milhares de torcedores se reuniram. As autoridades não informaram o que deu início ao tumulto generalizado.

Equipes de emergência transportaram nove pessoas feridas para o hospital após a grande aglomeração e movimentação da multidão no local do evento, que resultou em um tumulto. Uma das pessoas feridas faleceu posteriormente, enquanto as demais sofreram ferimentos leves a moderados e não correm risco.

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