Thiago Silva pode resolver falta de consistência do Fluminense

O Fluminense teve muitas dificuldades para encontrar consistência defensiva após a saída de Thiago Silva. Desde a saída do zagueiro em dezembro do ano passado, o Tricolor perdeu solidez. Dessa forma, o técnico Luis Zubeldía teve dificuldades para encontrar uma solução e testou inúmeras possibilidades com Jemmes, Freytes e Ignácio. O retorno do Monstro, portanto, pode resolver esse problema.

Em 2025, o Fluminense registrou a melhor média defensiva do clube no século, com apenas 0,84 gol sofrido por partida (67 gols em 79 jogos). Já neste ano, após a saída de Thiago Silva, a média subiu para 1,06 gol por jogo. Na temporada, são 38 gols sofridos em 36 jogos disputados. Nos últimos 15 jogos antes da pausa para a Copa do Mundo, sofreu gols em 14.

Após a saída de Thiago Silva, o Fluminense contratou Jemmes, destaque do Mirassol em 2025, e Julián Millán, destaque do Nacional, do Uruguai. Contudo, a chegada dos reforços não resolveu o problema. O técnico Luis Zubeldía formou a zaga na maioria das vezes com Freytes e Jemmes, mas na reta final antes da pausa para a Copa do Mundo apostou em Freytes e Ignácio. Mas o problema persistiu.

Sob o comando de Luis Zubeldía no ano passado, Thiago Silva disputou 14 jogos. No período, foram 14 jogos, dez vitórias, um empate e três derrotas, além de 22 gols marcados e apenas sete sofridos, com aproveitamento de 73,8%. O zagueiro, aliás, chegou a declarar que, se o treinador argentino chegasse antes, talvez ele mudasse de ida e continuasse até a Copa do Mundo.

Thiago Silva volta ao Fluminense para a “última dança”

Thiago Silva deixou o Fluminense em dezembro do ano passado e acertou com o Porto, de Portugal. Foram seis meses no futebol português, onde conquistou o título nacional. Um dos motivos da saída foi a chance de disputar a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro, aliás, entrou na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. No entanto, ficou fora da lista final.

Esta será a quarta passagem de Thiago Silva pelo Fluminense. O zagueiro, de 41 anos, assinou contrato até o fim de 2026. O jogador chega livre no mercado e, portanto, não terá custos. O acordo salarial será o mesmo anterior, de acordo com o “ge”. Ao todo, o defensor soma 212 jogos e 19 gols com a camisa tricolor, além do título da Copa do Brasil de 2007.

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