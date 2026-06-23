Atuação de Haaland contra Senegal repercute na imprensa internacional: “Uma fera”

Erling Haaland roubou a cena na vitória da Noruega sobre o Senegal nesta segunda-feira (22), pela Copa do Mundo. Afinal, o atacante voltou a marcar dois gols, assim como na estreia, e comandou o triunfo por 3 a 2.

Dessa forma, a atuação do camisa 9 repercutiu na imprensa internacional e reforçou o protagonismo do jogador no torneio. Com mais uma grande exibição, o centroavante foi decisivo para o resultado positivo dos noruegueses.

O jornal espanhol “As”, classificou o jogador do Manchester City como “uma fera”. Dentro das quatro linhas, o atleta esbanjou oportunismo e bom posicionamento para estufar a rede e superar os defensores. Já o periódico Dagbladet Sport, da Noruega, colocou em sua capa que a “França trem” o ver o desempenho da seleção nórdica nas duas primeiras rodadas.

A vitória garantiu a classificação da Noruega para a próxima fase da competição. A equipe chegou à última rodada da fase de grupos com seis pontos e a vaga assegurada no mata-mata (16 avos).

Além disso, o atacante está na briga pela artilharia desta edição da Copa do Mundo. No momento, ele soma 4 gols ao lado de Mbappé, apenas um atrás de Messi, que se tornou o maior artilheiro da história do torneio, com 18 tentos.

Agora, os noruegueses voltam as atenções para o duelo contra a França, que vale a liderança da chave. Assim, as seleções se enfrentam na sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), em Boston.

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