Neymar usará caneleiras de mais de R$ 7 mil com nomes dos filhos na Copa do Mundo

Neymar ainda não tem presença garantida entre os titulares da Seleção Brasileira no confronto contra a Escócia, marcado para quarta-feira (24), pela Copa do Mundo. No entanto, caso entre em campo, o camisa 10 utilizará um acessório especial criado exclusivamente para o torneio: um par de caneleiras personalizadas avaliadas em mais de R$ 7 mil.

Recentemente, o atacante recebeu duas versões inéditas das peças desenvolvidas pelo artista plástico brasileiro Thiago Rosinhole. Reconhecido internacionalmente por trabalhos ligados ao universo da toy art e por projetos voltados ao mercado de luxo, o artista buscou referências na Seleção Brasileira, no sonho do hexacampeonato e na ligação de Neymar com o país.

Em entrevista à revista Quem, Rosinhole explicou o conceito por trás da criação. “Eu já fiz as caneleiras do Neymar anteriormente. Tinha uma do Santos, inspirada nos arcos das pontes de Santos, e também uma da Seleção Brasileira, inspirada no próprio uniforme. Para essa Copa do Mundo, um momento especial na vida do Neymar, a ideia foi trazer o rumo ao hexa”, contou o artista.

Além disso, as peças destacam elementos ligados à fé e à família do jogador. Os modelos exibem a frase “100% Jesus”, além dos nomes dos quatro filhos de Neymar: Davi Lucca, de 14 anos, Mavie, de 2, Helena, de 1 ano e 11 meses, e Mel Biancardi, de 11 meses. O tradicional logotipo NJR também aparece na personalização. Atualmente, o craque aguarda a chegada de mais uma filha com Bruna Biancardi.

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