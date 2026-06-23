Portugal x Uzbequistão, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 13h

Portugal e Uzbesquistão fazem duelo nesta terça(2/6), às 14h (de Brasília), em Houston, no Texas, pelo Grupo K da Copa do Mundo. Mas, desde 13h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Christian Rafael estará no comando, com Kelvin Lucas comentários e David Silva nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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