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Novo técnico do Vasco terá missão de potencializar reforços

Diretoria quer que futuro comandante recupere confiança de atletas

Novo técnico do Vasco terá missão de potencializar reforços
Novo técnico do Vasco terá missão de potencializar reforços -

O Vasco ainda nem definiu o substituto de Renato Gaúcho, mas o próximo treinador chegará com algumas missões para resolver. Entre os principais objetivos, o futuro técnico terá que recuperar a confiança dos jogadores, principalmente dos reforços contratados na última janela de transferências. Afinal, a diretoria vascaína considera isso um ponto-chave para a sequência da temporada.

Na primeira janela de transferências da temporada, o Vasco investiu mais de R$ 100 milhões em seis contratações. Na avaliação interna, nenhum deles ainda entregou o esperado. Portanto, há o entendimento de que todos podem entregar mais no segundo semestre. Aliás, não está nos planos da diretoria se desfazer de nenhum dos nomes contratados no início deste ano.

Além disso, o novo treinador terá outra grande missão: ajudar os jogadores estrangeiros a se adaptarem ao futebol brasileiro. O Vasco, aliás, mira a contratação de um técnico gringo. O favorito é o português Vasco Matos. Contudo, há outros nomes em pauta, como os argentinos Marcelo Gallardo e Hernán Crespo. Este último, aliás, conhece o futebol brasileiro.

O Vasco entrou na pausa para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17º lugar com 20 pontos. O próximo jogo será contra o Vitória, no dia 16 de julho, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 19ª rodada. O Cruz-Maltino também está vivo na Copa do Brasil, onde enfrentará o Fluminense nas oitavas de final, e na Sul-Americana.

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