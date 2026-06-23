Novo técnico do Vasco terá missão de potencializar reforços

O Vasco ainda nem definiu o substituto de Renato Gaúcho, mas o próximo treinador chegará com algumas missões para resolver. Entre os principais objetivos, o futuro técnico terá que recuperar a confiança dos jogadores, principalmente dos reforços contratados na última janela de transferências. Afinal, a diretoria vascaína considera isso um ponto-chave para a sequência da temporada.

Na primeira janela de transferências da temporada, o Vasco investiu mais de R$ 100 milhões em seis contratações. Na avaliação interna, nenhum deles ainda entregou o esperado. Portanto, há o entendimento de que todos podem entregar mais no segundo semestre. Aliás, não está nos planos da diretoria se desfazer de nenhum dos nomes contratados no início deste ano.

Além disso, o novo treinador terá outra grande missão: ajudar os jogadores estrangeiros a se adaptarem ao futebol brasileiro. O Vasco, aliás, mira a contratação de um técnico gringo. O favorito é o português Vasco Matos. Contudo, há outros nomes em pauta, como os argentinos Marcelo Gallardo e Hernán Crespo. Este último, aliás, conhece o futebol brasileiro.

O Vasco entrou na pausa para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17º lugar com 20 pontos. O próximo jogo será contra o Vitória, no dia 16 de julho, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela 19ª rodada. O Cruz-Maltino também está vivo na Copa do Brasil, onde enfrentará o Fluminense nas oitavas de final, e na Sul-Americana.

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