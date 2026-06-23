Egito é proibido de entrar em cidade nos EUA e é obrigado a mudar os planos

O Egito viveu uma situação inusitada poucas horas depois de conquistar uma vitória histórica na Copa do Mundo de 2026. Após derrotar a Nova Zelândia por 3 a 1 e celebrar o primeiro triunfo de sua história em Mundiais, a delegação foi impedida de entrar em Seattle, nos Estados Unidos, cidade onde planejava concluir a preparação para o confronto decisivo contra o Irã.

A equipe havia deixado Vancouver, no Canadá, logo após a partida e seguia para Seattle com a intenção de reduzir o desgaste físico dos jogadores antes do duelo de sexta-feira (26), contra o Irã. No entanto, as autoridades de segurança americanas vetaram o deslocamento e forçaram uma mudança de rota de última hora. Os motivos da decisão, porém, não foram revelados.

Diante da decisão, os egípcios precisaram retornar para Spokane, no estado de Washington, onde está treinando durante a Copa do Mundo.

Em comunicado oficial, o técnico Hossam Hassan lamentou o episódio e afirmou que a intenção era justamente preservar o elenco de viagens adicionais.

“As autoridades de segurança recusaram o pedido da seleção para permanecer em Seattle, conforme planejado após a partida contra a Nova Zelândia. Por isso, a delegação retornará a Spokane”, afirmou.

Histórico de problemas

O treinador também ressaltou que a equipe pretendia viajar diretamente para Seattle para evitar um desgaste maior antes do confronto contra os iranianos, que pode definir a classificação às oitavas de final.

O caso amplia a série de problemas migratórios registrados durante a Copa do Mundo 2026. Nos últimos dias, integrantes da delegação do Irã enfrentaram dificuldades para entrar e sair dos Estados Unidos. Além disso, as autoridades americanas barraram um árbitro da Somália, e a Fifa o retirou da Copa do Mundo.

Dentro de campo, entretanto, o Egito atravessa um momento especial. A seleção assumiu a ponta do Grupo G, com quatro pontos, e agora joga por um empate diante do Irã para confirmar a classificação.

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