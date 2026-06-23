CBF coloca em prática plano para zerar impacto ambiental da Seleção; entenda

A CBF adotou nesta Copa do Mundo de 2026 uma série de medidas para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) geradas pelas atividades da seleção brasileira. Assim, a iniciativa já contemplou os jogos contra Marrocos e Haiti, pela fase de grupos, além do amistoso diante do Egito, realizado antes do início do torneio. A informação é do portal “ge”.

Nesta terça-feira (23), a entidade apresentará, em seu escritório internacional, em Miami, um plano de ação. Ele busca transformar a Seleção na primeira equipe nacional do mundo com balanço zerado de emissões de carbono. A proposta integra o programa “CBF IMPACTA”, lançado durante a COP30, em Belém, com foco em sustentabilidade e responsabilidade social no futebol.

Dessa forma, a confederação estabeleceu como meta tornar-se a primeira entidade do futebol mundial 100% neutra em emissões de carbono ainda em 2026. Segundo os levantamentos realizados, o transporte responde por cerca de 72% das emissões relacionadas à Seleção. Já a hospedagem representa 16%, alimentação 9% e geração de resíduos 3%.

A compensação ambiental ocorre por meio do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Essa é uma ferramenta ligada à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), que prevê a aquisição de créditos de carbono. O amistoso contra o Egito registrou um volume de emissões superior ao dos jogos da fase de grupos por causa do deslocamento internacional da delegação.

Parceria e foco na sustentabilidade

A operação conta com a parceria do Instituto Climático VBH. Ela, portanto, é responsável por estimar as emissões antes das partidas, calcular a compensação necessária e elaborar o inventário final após os compromissos da equipe.

Após empatar com o Marrocos na estreia e vencer o Haiti na segunda rodada, a seleção brasileira volta a campo na próxima quarta-feira, contra a Escócia, em Miami. No momento, Brasil e Marrocos somam quatro pontos no Grupo C, mas a equipe comandada por Carlo Ancelotti ocupa a liderança graças ao saldo de gols superior.

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