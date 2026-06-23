Escobar fala pela primeira vez após ser internado: “Estou bem, sem sintomas”

O jornalista Alex Escobar se pronunciou nesta segunda-feira (23) depois de preocupar telespectadores ao passar mal durante uma entrada ao vivo na programação da Globo, diretamente dos Estados Unidos, onde acompanha a Copa do Mundo de 2026. Em uma publicação nas redes sociais, o apresentador afirmou que está recuperado e agradeceu as mensagens de apoio recebidas após o episódio.

“Gente boa, resolvi escrever para não postar aquele dramático vídeo com roupa de hospital. Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta mas estou bem”, escreveu o jornalista de 51 anos.

“O vídeo dá uma impressionada mesmo, mas acreditem , me sinto pronto desde aquele momento pra assistir a um jogo do America, fazer um Cafezinho, cantar um samba. Estou bem e falando direito”, completou.

O susto aconteceu durante uma participação no programa Encontro com Patrícia Poeta. Enquanto comentava assuntos relacionados à Seleção Brasileira, Escobar apresentou dificuldade para concluir o raciocínio e pronunciar algumas palavras, o que imediatamente gerou preocupação entre os telespectadores e provocou grande repercussão nas redes sociais.

Bateria de exames e fora do jogo do Brasil

Pouco depois, a Globo informou que o jornalista sofreu um pico de pressão arterial, possivelmente agravado pelo forte calor do verão americano. Em seguida, ele recebeu atendimento médico e foi encaminhado a um hospital para a realização de exames e observação.

Ainda na publicação, Escobar revelou que passou por uma bateria de exames e que seguirá realizando avaliações médicas para descartar qualquer problema mais grave. Apesar do susto, ele afirmou que não teve tontura, confusão mental ou outros sintomas além da dificuldade temporária para falar.

Por precaução, o jornalista não acompanhará a viagem da equipe da Globo para Miami, onde a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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