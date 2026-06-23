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Jogada10
Everton Ribeiro entra na febre da Copa e leva filhos para trocar figurinhas em shopping do Rio
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Jogada10
Publicado às 10h58 de 23/06/2026
Everton Ribeiro entra na febre da Copa e leva filhos para trocar figurinhas em shopping do Rio -
Jogada10
Everton Ribeiro aproveitou o período de folga para acompanhar os filhos em uma sessão de troca de figurinhas da Copa do Mundo
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