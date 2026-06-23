Flamengo prevê conclusão de ministádio no Ninho até 2027

Após dois anos de obras, o Flamengo planeja concluir o miniestádio no Ninho do Urubu até o segundo semestre de 2027. Afinal, o Rubro-Negro aguarda a liberação de uma verba de lei de incentivo para finalizar a construção. Contudo, há a possibilidade de abrir mão dos valores para terminar o projeto antes, de acordo com o “ge”.

A previsão inicial é de término da obra entre julho e agosto de 2027. Dessa forma, este será o 10º campo do CT do Ninho do Urubu, que já tem a infraestrutura do gramado pronta. Portanto, resta apenas o entorno. Assim, o local terá capacidade para 4.500 pessoas e receberá jogos do sub-20 e também do futebol feminino.

O projeto inicial da diretoria anterior era para cerca de 2 mil lugares, mas houve mudanças. Haverá também refletores para iluminação, possibilitando, portanto, partidas à noite. Além disso, a obra prevê quatro vestiários para os atletas, dois vestiários para a arbitragem, sala de controle de doping, sala de reuniões, recepção, área administrativa e camarote localizados no segundo pavimento.

Em janeiro deste ano, o Flamengo enviou o projeto para a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de arrecadar mais de R$ 8 milhões via lei de incentivo estadual para concluir o miniestádio. O miniestádio está sendo construído do lado direito logo após o portão de entrada, ainda no início do CT do Ninho do Urubu.

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