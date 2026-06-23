Fluminense se reapresenta e inicia preparação para segundo semestre

O Fluminense se reapresentou nesta terça-feira (23) e iniciou a preparação para o segundo semestre da temporada. Assim, os jogadores realizaram exames médicos e testes físicos. O elenco tricolor realizará a preparação no CT Carlos Castilho e negocia amistosos contra o Bahia e Nova Iguaçu, no Maracanã, durante a Copa do Mundo de 2026.
A única ausência foi o atacante Agustín Canobbio, que está disputando a Copa do Mundo com o Uruguai. Contudo, o jogador pode retornar antes do previsto. Afinal, a Celeste tropeçou contra Arábia Saudita e Cabo Verde, e se complicou. Dessa forma, para avançar para o mata-mata precisa vencer a Espanha, favorita do grupo.
Já Thiago Silva é aguardado na próxima semana. O Fluminense anunciou a contração do zagueiro nesta última segunda-feira (22). O jogador, de 41 anos, retorna ao clube após seis meses no Porto, de Portugal. Afinal, ele se despediu em dezembro e voltou para a Europa com o sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026. Apesar de estar na pré-lista, não foi convocado.
O próximo compromisso do Fluminense será contra o Bragantino, no dia 17 de julho, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Em terceiro lugar no Brasileirão, o Tricolor das Laranjeiras ainda está nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará o Vasco, e da Libertadores, onde encara o Independiente Rivadavia, da Argentina.
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