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Flamengo prevê conclusão de miniestádio no Ninho do Urubu até 2027

Flamengo prevê conclusão de miniestádio no Ninho do Urubu até 2027
Flamengo prevê conclusão de miniestádio no Ninho do Urubu até 2027 -

Após dois anos de obras, o Flamengo planeja concluir o miniestádio no Ninho do Urubu até o segundo semestre de 2027. Afinal, o Rubro-Negro aguarda a liberação de uma verba de lei de incentivo para finalizar a construção. Contudo, há a possibilidade de abrir mão dos valores para terminar o projeto antes, de acordo com o “ge”.

A previsão inicial é de término da obra entre julho e agosto de 2027. Dessa forma, este será o 10º campo do CT do Ninho do Urubu, que já tem a infraestrutura do gramado pronta. Portanto, resta apenas o entorno. Assim, o local terá capacidade para 4.500 pessoas e receberá jogos do sub-20 e também do futebol feminino.

O projeto inicial da diretoria anterior era para cerca de 2 mil lugares, mas houve mudanças. Haverá também refletores para iluminação, possibilitando, portanto, partidas à noite. Além disso, a obra prevê quatro vestiários para os atletas, dois vestiários para a arbitragem, sala de controle de doping, sala de reuniões, recepção, área administrativa e camarote localizados no segundo pavimento.

Em janeiro deste ano, o Flamengo enviou o projeto para a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de arrecadar mais de R$ 8 milhões via lei de incentivo estadual para concluir o miniestádio. O miniestádio está sendo construído do lado direito logo após o portão de entrada, ainda no início do CT do Ninho do Urubu.

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