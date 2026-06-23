Flamengo recebe proposta de clube inglês por Emerson Royal

O Flamengo recebeu uma proposta pelo lateral-direito Emerson Royal. Afinal, o Aston Villa, da Inglaterra, manifestou interesse no defensor e formalizou uma oferta de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação atual), de acordo com informações da “ESPN”. A diretoria, no entanto, ainda não tomou uma decisão.

O lateral-direito, de 27 anos, é bem avaliado pela comissão técnica de Leonardo Jardim e pelo departamento de futebol. Dessa forma, há uma resistência em relação a venda. Por outro lado, o Flamengo também planeja realizar pelo menos mais duas vendas para cumprir a meta financeira de 2026.

Recentemente, o Flamengo vendeu o jovem atacante Ryan Roberto para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 10 milhões de euros (R$ 58,7 milhões). O Rubro-Negro, portanto, não descarta negociar Emerson Royal. Contudo, o jogador ainda está nos planos da comissão técnica e isso pode pesar na decisão final da diretoria. O lateral tem contrato até o fim de 2028.

Contratado no ano passado, Emerson Royal custou 9 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões) junto ao Milan, da Itália. Revelado na Ponte Preta, o lateral-direito já teve passagens pelo Barcelona e Betis, da Espanha, Tottenham, da Inglaterra, além do Atlético. Desde que chegou ao Flamengo, disputou 40 jogos, marcou um gol e deu cinco assistências.

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