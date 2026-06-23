Zagueiro da Escócia revela expectativa para enfrentar o Brasil na Copa: “Vai ser incrível”

Jack Hendry não esconde a expectativa para o duelo entre Escócia e Brasil nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami. Assim, o zagueiro, de 31 anos, afirma que enfrentar a seleção brasileira desperta motivação especial, sobretudo por se tratar da maior campeã mundial e de um dos adversários mais tradicionais da história das Copas.

“Talvez quando o torneio terminar, e você olhar para trás essas memórias, quando você vivenciou esses momentos, será difícil ver com emoção. Brasil é um ícone em Copa do Mundo. Acho que uma das primeiras coisas que você pensa quando se fala em Copa do Mundo é o Brasil, por causa da história que eles têm no torneio e pelos jogadores que tiveram na competição”, disse.

“Se você perguntar a alguém na rua uma memória de Copa do Mundo, provavelmente será uma que envolve o Brasil. Jogar contra uma seleção como essa vai ser incrível. E, quem sabe, fazer história contra eles? Seria ainda mais especial”, completou.

Com três pontos no Grupo C, os escoceses ainda brigam pela classificação ao mata-mata, algo inédito em sua história na Copa do Mundo. A defesa sustenta a campanha, já que a seleção sofreu apenas um gol nas duas primeiras partidas, na derrota por 1 a 0 para o Marrocos. Se conquistar ao menos um empate contra o Brasil, a Escócia aumenta as chances de avançar como um dos melhores terceiros colocados.

“Creio que os jogadores estão extremamente ansiosos para esse jogo porque sabemos quão grande esse espetáculo é. Especialmente em Miami. Espero que seja uma noite especial para a nação”, concluiu.



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