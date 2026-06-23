Uma paródia inspirada no programa A Praça é Nossa transformou Carlo Ancelotti, Casemiro e Endrick em personagens de uma esquete cômica que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. O vídeo, publicado no perfil Opalão 4.1 no Instagram, usa um clássico do humor brasileiro para brincar com o fato de o treinador ter resistência em escalar o jovem atacante.

Na cena feita completamente por IA, o trio é inserido no velho banco da praça. Casemiro faz o papel de Carlos Alberto de Nóbrega, trazendo diálogos caricatos e em tom de deboche. A piada gira em torno da insistência de torcedores e personagens em pedir Endrick, enquanto Ancelotti, como intérprete da Velha Surda, aparece “irredutível”.

Veja o vídeo:

Um post compartilhado por Opalão 4.1 (@opalao_4.1)

“Te admiro pois você é um cara correto”, diz Endrick a Ancelotti, que deturpa a frase bem ao estilo da personagem: “O Casemiro usa chuteira de concreto???”. Em seguida, o cabeça da Cazé TV dá uma risada ao melhor “estilo” Cazalbé.

Nos comentários da publicação, usuários destacaram o caráter “atual” da sátira. Além disso, muitos pediram a escalação do jogadorna Copa.

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