Tradicional clube da Espanha aprova mudança no nome; saiba qual

Os acionistas do Deportivo La Coruña aprovaram, nesta terça-feira (23), uma mudança histórica na identidade do clube. Em assembleia, a proposta recebeu amplo apoio e foi validada por 79,41% dos sócios, consolidando uma alteração simbólica e institucional na tradicional equipe espanhola.

Dessa forma, o clube passa a incorporar oficialmente o topônimo da cidade em sua denominação. Em vez de “Real Club Deportivo La Coruña”, a equipe adota agora o nome “Real Club Deportivo de A Coruña”, reforçando a ligação direta com a grafia oficial do município galego.

Além disso, a decisão marca um novo capítulo na trajetória do clube, que vem buscando reorganização administrativa e fortalecimento de sua identidade após anos de instabilidade esportiva.

Paralelamente, a mudança ocorre em um momento simbólico para o Deportivo. Afinal, o clube está de volta ao principal escalão do futebol espanhol após quase uma década de ausência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.