Venda da SAF do Botafogo pode acontecer na próxima semana

O Botafogo pode ter um novo dono da SAF em breve. Afinal, a negociação com a empresa o empresário mexicano Gabriel de Alba entrou na reta final e a expectativa é que o acordo final aconteça na próxima semana. O acordo, portanto, é diretamente sobre a transferência dos 90% das ações que pertencem à Eagle Bidco, segundo o “ge”.
A negociação acontece diretamente entre representantes da GDA e da Cork Gully, empresa britânica de reestruturação financeira que cuida da Eagle Bidco. Dessa forma, nem o associativo e nem a SAF do Botafogo participam das conversas. A ideia é que a GDA assuma as ações e, consequentemente, a dívida da SAF Botafogo, que está estimada em quase 3 bilhões.
A Cork Gully colocou à venda os três clubes da Eagle Bidco: Botafogo, Lyon e RWD Molenbeek. Enquanto a GDA negocia para assumir o Botafogo, Michele Kang negocia para ter o controle total do Lyon. Há a possibilidade de um acordo entre Lyon e Botafogo por causa das dívidas das transferências feitas sob a administração de John Textor.
Além de assumir as dívidas, a GDA pretende aportar 25 milhões de dólares (cerca de R$ 130 milhões) na SAF do Botafogo. O investimento total será de 105 milhões de euros (cerca de R$ 545 milhões), de forma parcelada em anos. Em meio a isso, a Justiça do Rio de Janeiro devolveu os direitos políticos a John Textor na SAF do Botafogo. Porém, o clube social vê a decisão como conflitante
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