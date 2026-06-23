Com Neymar, Brasil fecha preparação e deve ter só uma baixa contra a Escócia

Durante o treino da seleção brasileira nesta terça-feira (23), o último antes do confronto com a Escócia pela Copa do Mundo, o clima foi leve e descontraído entre jogadores e jornalistas. Todos os atletas participaram das atividades no campo, com exceção de Raphinha, que será desfalque na partida em virtude de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita.

Dessa forma, o técnico Carlo Ancelotti acompanhou de perto a movimentação de Neymar, que participou do treino pelo terceiro dia consecutivo. Além disso, o comandante novamente conversou com o camisa 10, que ainda não estreou neste Mundial.

Com isso, a tendência é que o jogador seja relacionado e possa participar da reta final do confronto com a Escócia, algo importante nesta fase final de transição e antes do início do mata-mata. Vale lembrar que o jogador teve uma lesão muscular na panturrilha direita ainda pelo Santos e só agora, no terceiro jogo, demonstra condições de participar ativamente das atividades.

Em determinado momento do treino, Neymar pressionou os companheiros de forma intensa na roda de bobo. Isso gerou aplausos do restante do elenco, que tem incentivado o craque neste retorno aos gramados.

Testes e mistério sobre substituto de Raphinha

Ao longo dos últimos treinos, Ancelotti realizou testes em diversos setores da equipe e chegou a observar Léo Pereira no lugar de Gabriel Magalhães e Endrick no ataque, junto de Matheus Cunha. Pendurados com um cartão amarelo cada, Douglas Santos e Casemiro também integraram a equipe titular nas últimas atividades.

Entretanto, o treinador fez mistério quanto a escalação e ao substituto de Raphinha diante da Escócia. Embora Luiz Henrique tenha iniciado a atividade no time principal e seja o favorito para iniciar o confronto, o italiano também colocou Rayan para observação.

Por fim, o Brasil entra em campo, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), diante da Escócia, pela última rodada do Grupo C. Com quatro pontos, os comandados de Ancelotti necessitam do triunfo para garantir a primeira colocação, visto que Marrocos enfrenta o Haiti no mesmo horário. Antes disso, o treinador e mais um jogador farão um coletiva em Miami, ainda nesta terça-feira (23).

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