Inglaterra x Gana, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 16h

Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça-feira (23/6), às 17h (de Brasília), em Boston, pelo L da Copa do Mundo. Mas, desde 16h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Cesar Tavares estará no comando, com Alvaro Martin comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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