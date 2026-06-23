Lesionado, Koné recebe apoio e terá homenagem de torcedores em Vancouver

Ismaël Koné, meia da seleção canadense, está de fora da Copa do Mundo após fraturar a perna esquerda na goleada por 6 a 0 sobre o Qatar, pela segunda rodada da fase de grupos. Desde o episódio, o jogador tem recebido apoio de torcedores e chama atenção pela postura positiva diante da gravidade da contusão.

Dessa forma, torcedores canadenses organizam uma homenagem para o duelo desta quarta-feira (24) contra a Suíça, às 16h (de Brasília), novamente em Vancouver.

Uma torcida organizada planeja transformar as arquibancadas em um mosaico com o número 8, camisa utilizada pelo jogador. O grupo também prepara uma faixa especial no Vancouver Place e prevê a distribuição de cerca de 3 mil cartazes com o símbolo, além de incentivar os torcedores a levarem suas próprias versões impressas.

Pour Ismaël Koné | For Ismaël Koné #IK8 #allezlesrouges #canmnt pic.twitter.com/VNYjU0YP2z — The Voyageurs (@thevoyageurs) June 20, 2026

“Estamos imprimindo três mil números 8 para serem erguidos durante o hino. Precisaremos de pessoas para pegá-los no Fionn MacCools durante o pré-jogo e distribuí-los na marcha e no estádio. Por favor, façam os seus também, queremos ver o máximo de números 8 erguidos durante o hino. Também temos uma faixa para Ismaël que queremos que as pessoas assinem”, diz parte do aviso publicado pela torcida nas redes sociais.

A lesão ocorreu no início do segundo tempo da partida contra o Qatar. Foi após entrada de Madibo, que atingiu a perna esquerda do canadense e recebeu cartão vermelho. O atleta catari demonstrou abatimento após o lance e ao ver a gravidade da contusão do companheiro de profissão, apesar de adversário dentro das quatro linhas.

Momento do Canadá na Copa

Com a goleada sobre o Qatar, o Canadá assumiu a liderança do Grupo B com quatro pontos e saldo de seis gols. A Suíça ocupa a segunda colocação, também com quatro pontos, mas saldo de quatro. A Bósnia aparece em terceiro, com um ponto e saldo negativo de três, enquanto o Qatar é o quarto colocado, com um ponto e saldo de menos seis.

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