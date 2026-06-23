Cuti Romero sente o joelho e desfalca a Argentina na última rodada da fase de grupos

Cristian Romero não disputará a última partida da Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo. Afinal, o zagueiro sente dores no joelho direito após o jogo contra a Áustria, passa por exames e desfalca a equipe diante da Jordânia, no sábado (27), em Dallas.

O jogador atuou como titular na vitória por 2 a 0 sobre os austríacos, na segunda-feira (22). No entanto, sofreu uma pancada no início do segundo tempo e deixou o campo aos 12 minutos, quando Otamendi entra em seu lugar.

“Eu sabia que isso poderia acontecer comigo. Tive um pequeno problema ali, senti de novo, mas em 3 ou 4 dias estarei bem novamente, então é isso. Não é nada sério. Vou manter a cabeça erguida e voltarei mais forte do que antes”, disse o defensor na zona mista.

Nesse sentido, o defensor já havia lesionado o mesmo joelho em abril, quando atuou pelo Tottenham contra o Sunderland, na Premier League. Na ocasião, ele sofreu uma entorse no ligamento lateral, permaneceu em recuperação e retornou aos treinos em 2 de junho após liberação do departamento médico.

Apesar do histórico recente, Romero jogou os amistosos contra Honduras e Islândia (segundo tempo) e iniciou as duas primeiras partidas da Copa como titular. A comissão técnica, liderada por Lionel Scaloni, decidiu poupá-lo agora por precaução diante do novo incômodo.

Por fim, a avaliação inicial indica uma lesão leve, segundo a imprensa argentina, mas Romero realiza exames nesta terça-feira (23). A expectativa aponta para retorno na fase seguinte do Mundial.



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