Lyon oficializa acordo com a Eagle Football por novo controle do clube francês

O Lyons vive uma virada definitiva em sua estrutura de propriedade. Nesta terça-feira (23), o clube anunciou que Michele Kang passou a ser a única acionista da instituição após fechar um acordo para adquirir 87,8% das ações da Eagle Football Group S.A., por meio da Eagle Bidco, até então o principal veículo controlador do clube francês.
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A negociação foi conduzida sob supervisão da administradora judicial Cork Gully, uma vez que John Textor — ligado ao grupo Eagle Football e também controlador da SAF do Botafogo — foi afastado da gestão em março deste ano por decisão da Justiça inglesa. Dessa forma, o processo avançou dentro de um cenário de reorganização judicial do conglomerado.
Na prática, Kang consolida sua posição no comando do Lyon. A empresária sul-coreana, que havia ingressado como acionista minoritária em 2023, assumiu a presidência do clube em junho do ano passado e agora amplia de forma decisiva seu controle sobre a estrutura societária.
Além da aquisição acionária, o acordo estabelece compromissos financeiros relevantes. Kang vai quitar dívidas vinculadas à Eagle Bidco e, simultaneamente, injetará 75 milhões de euros no Olympique Lyonnais.
Clube deixará o ‘guarda-chuva’ da Eagle
Ao comentar o novo momento, Kang destacou o avanço recente do clube e indicou continuidade no processo de reconstrução institucional. Segundo ela, o Lyon já conseguiu recuperar parte da confiança do ambiente esportivo e, agora, trabalha para retomar protagonismo no futebol europeu.
Apesar do avanço no acordo, a operação ainda depende de aprovação da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), órgão responsável pela fiscalização financeira do futebol francês.
Caso receba o aval regulatório, o clube deixará a estrutura da Eagle Football e retomará a denominação OL Groupe. Nesse novo cenário, Michele Kang seguirá na presidência, enquanto Michael Gerlinger permanecerá como diretor-geral.
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