Galvão Bueno detona a estrutura da Copa do Mundo 2026: “Nunca vi nada tão ruim”

Aos 75 anos e com 14 Copas do Mundo no currículo, Galvão Bueno fez duras críticas à estrutura da atual edição do torneio, sobretudo nos estádios dos EUA. Dono de um recorde no Guinness Book por 148 partidas narradas em Mundiais, o veterano locutor, atualmente no SBT, não poupou palavras.

“O local de transmissão aqui nessa Copa do Mundo… Nunca vi nada tão ruim na minha vida. Em mais de 50 anos, nunca vi nada tão ruim quanto o local de transmissão nos dois primeiros jogos, nos dois estádios”, disse Galvão em entrevista ao Estadão.

A crítica, aliás, foi direcionada ao espaço destinado à imprensa no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde a Seleção Brasileira fez as duas primeiras partidas.

“De um lado tem as emoções que eu jogo para dezenas de milhões de telespectadores. Do outro lado tem a realidade dos fatos, da qual você não pode fugir”m, completou.

Galvão, que já havia indicado que a Copa do Catar, em 2022, seria sua despedida das transmissões, acabou prolongando sua trajetória em grandes eventos. Após deixar a Globo, porém, lançou canal próprio no YouTube, passou a narrar jogos do Brasileirão pelo Prime Video. Também participou das transmissões da Copa em parceria entre SBT e N Sports.

Apesar da longa trajetória, o narrador ainda não sabe se estará presente na Copa do Mundo, em 2030.

“Se estiver bem de saúde, posso estar lá para comentar, para apresentar um programa, alguma coisa”, concluiu.

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