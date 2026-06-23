Reforços do Fluminense, Hulk e Thiago Silva terão estreia adiada; veja

A divulgação das datas das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, realizada pela CBF após a pausa para a Copa do Mundo, trouxe um cenário desfavorável para o Fluminense.

A entidade máxima do futebol nacional antecipou o confronto diante do RB Bragantino para o dia 17. Consequentemente, essa alteração no calendário impede que Hulk fique à disposição para a partida.

Além do atacante, Thiago Silva também desfalcará a equipe nesse compromisso. Esse impedimento ocorre porque a janela de transferências do futebol brasileiro abre oficialmente apenas no dia 20 de julho. Como o jogo acontecerá antes desse prazo, a diretoria tricolor não conseguirá registrar os novos reforços na competição.

De acordo com a confederação, o Bragantino impôs essa mudança de datas porque terminou na segunda posição de sua chave na Copa Sul-Americana. Isso obriga o clube paulista a disputar os playoffs do torneio continental.

Como a Conmebol agendou os duelos contra o Sporting Cristal-PER justamente para os dias 22 e 29 de julho, a CBF precisou remanejar o compromisso pelo Brasileirão.

Data para estreia no Fluminense

Diante disso, a tendência aponta que a estreia oficial da dupla ocorrerá no fim de semana seguinte, entre os dias 25 e 26 de julho, momento em que o Fluminense enfrenta o Grêmio.

LEIA MAIS: Fluminense se reapresenta e inicia preparação para segundo semestre



Por outro lado, fora das competições oficiais, existe a possibilidade de Hulk e Thiago Silva atuarem antes em partidas amistosas de intertemporada. Isso porque o clube carioca avança em negociações para realizar amistosos contra o Bahia e o Nova Iguaçu no Maracanã durante o mês de julho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.