Criticado por não levar a Itália à Copa, Gattuso é o novo treinador da Lazio

Gennaro Gattuso é o novo treinador da Lazio. O clube de Roma oficializou a contratação do técnico nesta terça-feira, confirmando o início de uma nova etapa no comando da equipe após a saída de Maurizio Sarri.

O acerto ocorre dois meses após a saída de Gattuso da seleção italiana, que ele deixou depois do fracasso na tentativa de classificação para a Copa do Mundo de 2026. Agora, o ex-volante campeão mundial em 2006 retorna ao futebol de clubes com a missão de reorganizar uma Lazio que terminou a última Serie A em posição intermediária e ficou fora das competições europeias.

Como treinador, Gattuso tem apenas um título de expressão no cenário nacional. Em 2020 conquistou a Copa Itália pelo Napoli, desempenho que o levou anos depois a assumir o comando da Squadra Azzurra.

Projeto de reconstrução do clube

A direção da Lazio, por sua vez, aposta na energia e na identidade de jogo do italiano para recolocar o clube em patamar mais competitivo. De acordo com a imprensa local, o contrato prevê um projeto de médio prazo, com foco na reformulação do elenco.

Por fim, a chegada de Gattuso marca também o início de uma nova fase de expectativas em Roma. O treinador assume imediatamente o comando da pré-temporada, enquanto a diretoria trabalha em reforços para atender às exigências do novo comandante.

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