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Panamá x Croácia, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 19h

Panamá x Croácia, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 19h
Panamá x Croácia, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 19h -

Croácia e Panamá fazem duelo nesta terça-feira (23/6), às 20h (de Brasília), no Toronto Field, no Canadá, pelo Grupo L da Copa do Mundo. Mas, desde 19h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Diego Mazur estará no comando, com Tiago Hugoline comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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