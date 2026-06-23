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Jogada10
CBF define datas de jogos atrasados e Ba-Vi do segundo turno entre Bahia e Vitória
Por
Jogada10
Publicado às 14h27 de 23/06/2026
CBF define datas de jogos atrasados e Ba-Vi do segundo turno entre Bahia e Vitória -
Jogada10
Entidade detalha calendário das rodadas 19 a 24 e agenda clássico no Barradão para agosto
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