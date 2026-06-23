Cristiano Ronaldo marca e bate recorde na Copa do Mundo

Após passar em branco e causar um enorme barulho no empate de Portugal contra a República Democrática do Congo, Cristiano Ronaldo se redimiu contra Uzbequistão. Nesta terça-feira (23/6), o craque levou somente seis minutos para abrir o marcador e, assim, gravar mais uma vez seu nome na História das Copas.

Afinal, com seu tento, tornou-se o primeiro jogador a fazer gol em seis edições diferentes. Ele marcara em 2006 (um), 2010 (um), 2014 (um), 2018 (quatro) e 2022 (um). Dessa forma, chega aos nove gols em Copas do Mundo e iguala o ídolo histórico Eusébio como os maiores marcadores de Portugal.

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Cristiano Ronaldo, aliás, estava empatado com outras três pessoas na lista de jogadores a marcar em cinco Copas. Eram eles Lionel Messi (Argentina), Marta (Seleção Brasileira feminina) e Christine Sinclair (Canadá feminino).

CR7 também tornou-se o segundo jogador mais velho a marcar na história dos Mundiais. Ele superou o antigo companheiro Pepe, que marcara com 39 anos e 283 dias. Além disso, deixou Messi, autor de cinco gols na Copa 2026, no quesito, visto que o argentino marcou com 38 anos e 363 dias. Todos ainda seguem atrás de Roger Milla, que marcou por Camarões aos 42 anos e 39 dias, em 1994.

Portugal vai vencendo Uzbequistão por 2 a 0. Além de Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes também marcou – este, em cobrança de falta, aos 16′ do primeiro tempo. Os Lusitanos vão chegando, assim, aos quatro pontos e encaminhando classificação aos 16 avos de final da Copa.

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