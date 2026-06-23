Tuchel critica pausas para hidratação durante jogos da Copa: “Muda a identidade”

A pausa para hidratação adotada nesta Copa do Mundo continua a gerar debate entre jogadores, treinadores e torcedores. A medida, que interrompe as partidas após o 22º minuto de cada tempo, agora recebeu críticas também do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel.

Dessa forma, o treinador alemão se junta ao grupo de profissionais que questionam a necessidade da regra. Desde o início do torneio, a pausa divide opiniões e provoca discussões sobre seus efeitos no ritmo das partidas.

“Acho que interrompe e muda a identidade de uma partida de futebol muito mais do que eu imaginava. Eu já tive, claro, pausas para hidratação antes quando estava realmente muito quente e era necessário, mas eram mais curtas. Agora é por uma questão de justiça para todos os times. Então agora quebra a partida quase em quatro tempos e acho que muda a característica do jogo”, afirmou.

-“Eu gosto como treinador, claro, de ter influência e ter meu time junto. Mas no geral eu prefiro o futebol quando é jogado de uma vez, em um tempo só. Porque constrói o ritmo, faz parte do jogo”, completou Tuchel.

Na contramão das críticas, o atacante Ollie Watkins defende a iniciativa. O jogador inglês considera a interrupção importante para a recuperação física dos atletas, especialmente em jogos disputados sob altas temperaturas.

Após vencer a Croácia na estreia, a Inglaterra volta a campo nesta terça-feira (23), às 17h (de Brasília), contra Gana, em Boston. Em caso de vitória, a seleção inglesa garante vaga antecipada na fase mata-mata da Copa do Mundo.



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