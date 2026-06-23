Raphinha se manifesta após lesão na Seleção: ”Fazer de tudo para voltar”

Raphinha quebrou o silêncio após ter uma lesão muscular na coxa direita confirmada pela Seleção Brasileira. Em publicação nas redes sociais, o atacante demonstrou confiança na recuperação, reforçou o orgulho de defender o país e prometeu empenho máximo para retornar aos gramados o quanto antes.

“Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país.”, começou Raphinha.

“Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira. Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível. Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme.”, completou.

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Brasil espera Raphinha ainda nesta Copa

A lesão de Raphinha foi confirmada no último sábado, após exames de imagem realizados pelo departamento médico da Seleção. Em comunicado oficial, a CBF informou apenas o diagnóstico e optou por não divulgar um prazo de recuperação.

Internamente, porém, a expectativa é positiva. Afinal, o exame não apontou uma contusão grave. Assim, a comissão técnica trabalha com a possibilidade de contar novamente com o atacante em uma eventual partida das oitavas de final, prevista para acontecer daqui a aproximadamente dez dias, caso o Brasil avance ao mata-mata.

Titular de Carlo Ancelotti desde o início da Copa do Mundo, Raphinha se tornou uma das principais preocupações da comissão técnica, que agora avalia alternativas para preencher a vaga no lado direito do ataque diante da Escócia, na última rodada da fase de grupos.

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