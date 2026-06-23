Vasco busca informações de Vítor Matos, ex-auxiliar de Klopp, para vaga de Renato

O Vasco mantém o radar ligado e continua a vasculhar o mercado da bola com o objetivo de encontrar um novo técnico. Diante disso, a diretoria cruz-maltina definiu Vítor Matos, do Swansea da segunda divisão da Inglaterra, como uma das prioridades para assumir o cargo. No entanto, os altos valores da multa contratual do profissional travaram a negociação logo no início.

Conforme as informações apuradas pela Itatiaia, a cúpula vascaína fez um contato preliminar para entender a viabilidade e o interesse do português em assumir o projeto no Brasil. O negócio travou antes mesmo de avançar para os detalhes pessoais.

A fim de liberar o treinador de 38 anos, o clube galês exige o pagamento de aproximadamente 4 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões). Por causa desse montante elevado, a diretoria do Vasco avalia que investir uma quantia tão expressiva na quebra de contrato de um profissional que ainda precisaria de tempo para se adaptar ao futebol nacional está completamente fora de cogitação.

Além disso, o clube atravessa um momento de aperto financeiro e compreende que precisa priorizar as finanças com cautela. Sob essa ótica, os dirigentes acreditam que, caso o Vasco disponha de valores desse porte para investimento, o ideal seria direcionar a verba para a contratação de novos jogadores para o elenco.

Do mesmo modo, a gestão entende que os esforços financeiros por um comandante devem se concentrar na folha salarial e nas premiações.

Alvo do Vasco trabalhou com Klopp

Vale destacar que Vítor Matos acumula uma bagagem importante na Europa, visto que trabalhou como auxiliar técnico de Jürgen Klopp no Liverpool por cinco temporadas. Ele deixou a equipe inglesa junto com o treinador alemão. Posteriormente, ele exerceu a mesma função no RB Salzburg, da Áustria, por indicação do próprio Klopp, logo após o veterano assumir um cargo no grupo.

Logo em seguida, Matos teve a sua primeira experiência solo no comando do Marítimo, de Portugal. Na atual temporada, ele assumiu o Swansea e encerrou a participação na Championship na 11ª colocação da tabela. Adicionalmente, o profissional possui uma sólida experiência na formação de atletas, já que atuou como coordenador das categorias de base no Porto e também no Shandong Luneng, da China.

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Por fim, o jovem treinador possui vínculo com o clube do País de Gales até o meio de 2029, fator que encarece a transação. O Cruz-Maltino mapeou justamente o histórico promissor do técnico com os jovens talentos antes de tentar a investida, mas recuou diante dos altos valores e agora busca outras alternativas para o comando da equipe.

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