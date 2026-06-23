Cortado da Seleção, Wesley avança em recuperação, treina na piscina e joga bola; veja vídeo

Cortado da Seleção Brasileira antes do início da Copa do Mundo de 2026, Wesley vem tendo uma boa recuperação da lesão na coxa esquerda. O lateral-direito publicou vídeos fazendo exercícios na piscina e batendo bola em um gramado.

Wesley sofreu uma lesão de grau 3 na coxa esquerda após sentir dores no amistoso contra o Egito, o último da Seleção Brasileira antes do início do Mundial. Assim, a previsão era de que ficaria, no mínimo, 40 dias fora de ação, o que inviabilizaria sua participação na competição. Após a confirmação do corte, ele viajou à capital italiana por recomendação da Roma e iniciou tratamento com o departamento médico do clube.

Um dos 26 convocados para a competição, Wesley destacou em 2025/26 em sua primeira temporada na Roma, que voltará a disputar a Champions League na próxima temporada. Aliás, o lateral já havia sido cortado de duas convocações de Carlo Ancelotti, que chamou o volante Éderson para a Copa.

Um post compartilhado por TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

O Brasil lidera o Grupo C, com quatro pontos, ao lado de Marrocos. Contudo, tem três gols de saldo, contra um dos africanos. Nesta quarta-feira (24), a Seleção de Ancelotti encerra sua participação na chave diante da Escócia, às 19h (de Brasília), mesmo horário de Marrocos x Haiti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.