Grêmio nega possível volta de Everton Cebolinha ao clube

O nome de Everton Cebolinha voltou a circular com força nos bastidores do Grêmio nos últimos dias, alimentando a expectativa de parte da torcida sobre um possível retorno do atacante ao Tricolor Gaúcho. Com contrato entrando na reta final junto ao Flamengo, houve especulações sobre o jogador no mercado e rapidamente associaram o nome ao clube onde viveu os melhores momentos da carreira. No entanto, a direção gremista nega a intenção e trata qualquer possibilidade de negociação fora da realidade atual.

A movimentação ganhou força informações de que o Flamengo não pretende renovar o vínculo do atleta. Além disso, existe a possibilidade de uma liberação antecipada antes do encerramento contratual. Como já está apto a assinar um pré-contrato com outra equipe, o cenário naturalmente reacendeu rumores envolvendo o Grêmio, enquanto o mercado observa os próximos passos do jogador.

LEIA MAIS: Grêmio conta com retorno de quatro jogadores em treino

Questão financeira pesa contra

Embora não exista impedimento esportivo, o principal entrave segue sendo financeiro. Cebolinha possui salário superior a R$ 1,2 milhão por mês, o que deixa a diretoria gremista com um pé atrás. Nos bastidores, dirigentes entendem que uma operação desse porte iria na contramão das medidas adotadas para reorganizar as finanças do clube, além disso.

A saída de Arthur abriu espaço importante na folha salarial recentemente. Porém, a estratégia da diretoria não passa por substituir um custo elevado por outro semelhante, uma vez que sua meta seja exatamente o contrário. A meta interna prevê uma diminuição próxima de 20% na folha salarial até o encerramento da temporada, consequentemente.

Outro fator que afasta possibilidades envolve o perfil buscado pelo Grêmio no mercado. O clube prioriza contratar atletas mais jovens, capazes de oferecer retorno esportivo e também potencial valorização financeira em negociações futuras. Dessa forma, apesar da identificação histórica de Everton Cebolinha com o clube e do carinho mútuo, a direção considera improvável qualquer reaproximação neste momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.