Atlético acerta saída de Mateus Iseppe para o futebol português

O Atlético está próximo de concluir mais uma movimentação envolvendo uma das promessas formadas em suas categorias de base. O meia-atacante Mateus Iseppe, de 20 anos, negocia transferência para o Nacional da Madeira, equipe que disputa a Primeira Liga de Portugal. O jogador não se reapresentou com o restante do elenco na Cidade do Galo na última segunda-feira (22), o que reforça a expectativa de que o acordo seja finalizado nos próximos dias.

A negociação acontece por empréstimo com opção de compra ao término do vínculo. Apesar da pouca experiência profissional, Iseppe segue sendo tratado internamente como um atleta de potencial. O meia possui contrato com o Atlético até o final de 2028 e a diretoria entende que a experiência no futebol europeu pode ser importante para acelerar seu processo de amadurecimento, enquanto busca maior minutagem em alto nível.

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Oportunidade para ganhar espaço

Revelado pela base do Galo, Mateus Iseppe esteve muito perto de receber sequência no time principal ainda em 2025. Entretanto, um problema cardíaco identificado durante a pré-temporada interrompeu seus planos. O jogador precisou passar por acompanhamento médico e ficou afastado de boa parte das atividades, o que atrasou sua consolidação entre os profissionais.

Mesmo diante das dificuldades, o meia conseguiu estrear pelo time principal em agosto daquele ano. Desde então, recebeu oportunidades pontuais. Em 2026, participou de duas partidas do Campeonato Mineiro e também entrou em campo pela Sul-Americana. Além disso, chegou a ser relacionado para compromissos do Brasileirão, embora tenha permanecido no banco em algumas ocasiões.

Ao todo, Iseppe soma apenas quatro jogos pelo elenco profissional do Galo. Na base, porém, construiu destaque pela qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de articulação ofensiva. Nesta temporada, disputou cinco partidas pela Série B do Brasileirão Sub-20 e contribuiu com uma assistência. Agora, o meia inicia um novo capítulo na carreira, enquanto o Atlético acompanha de perto sua evolução em Portugal e mantém a expectativa de valorização futura do atleta.

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