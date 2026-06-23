Neymar dá pique em treino de marcação e arranca aplausos de companheiros

A possibilidade de Neymar fazer sua estreia na Copa do Mundo ganhou ainda mais força nesta terça-feira (23/6). Recuperado de uma lesão na panturrilha, o atacante participou normalmente do terceiro treinamento consecutivo com o restante do elenco e mostrou intensidade em uma das atividades realizadas pela Seleção Brasileira em Nova Jersey.

Durante uma roda de bobo, o camisa 10 pressionou um companheiro com vigor para recuperar a posse de bola e acabou arrancando aplausos dos colegas. Casemiro foi um dos jogadores que mais comemoraram a jogada, incentivando Neymar após a movimentação.

Neymar dando a vida no bobinho todo mundo reparou e aplaudiu ele daí depois ele disse um “não acostuma não” kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/kPAkTEGASJ — DataFut (@DataFutebol) June 23, 2026

O atacante realizou seu primeiro treino integral com o grupo no domingo. A mesma carga de trabalho foi repetida na segunda-feira (22/6) e novamente nesta terça. Antes disso, ele participava apenas do aquecimento ou de exercícios específicos com bola em separado do restante do elenco.

A tendência, antecipada por Carlo Ancelotti nos últimos dias, é que Neymar fique à disposição pela primeira vez neste Mundial para a partida contra a Escócia, marcada para as 19h (de Brasília) desta quarta-feira, em Miami. O jogador não atua há mais de um mês.

A comissão técnica, no entanto, mantém cautela em relação ao retorno do camisa 10. Embora esteja recuperado, a expectativa é de que Neymar esteja sendo utilizado de forma gradual, sem condições de atuar durante os 90 minutos.

A Seleção chega à rodada final em situação confortável. Afinal, após a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, o Brasil assumiu a liderança do Grupo C, empatado em pontos com Marrocos, mas à frente no saldo de gols. Com quatro pontos, a equipe de Ancelotti está muito próxima de confirmar a vaga no mata-mata da competição.

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