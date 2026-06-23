São Paulo muda postura e libera retorno de Arboleda ao elenco de Dorival

O São Paulo decidiu reintegrar Arboleda ao elenco principal. Assim, o zagueiro voltará a treinar com os demais jogadores nos próximos dias e ficará novamente à disposição do técnico Dorival Júnior. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o equatoriano trabalhava separado desde o início de maio, após permanecer quase um mês ausente sem apresentar justificativa. Antes da punição, ele não se apresentou para a partida contra o Cruzeiro, em 4 de abril, e viajou para o Equador.

Pouco antes do prazo para uma possível rescisão por justa causa, Arboleda retornou ao clube e iniciou atividades em separado. Nesse período, o Tricolor recebeu apenas uma proposta oficial pelo defensor, do Vitória, mas as condições não agradaram à diretoria. O Santos também demonstrou interesse, porém as conversas não avançaram.

Necessidade e carência do elenco

O técnico Dorival Júnior nunca se mostrou contrário à reintegração do zagueiro e passou a considerar a utilização do jogador diante dos problemas defensivos da equipe.

Na apresentação de Dorival, o então executivo de futebol Rui Costa afirmou publicamente que Arboleda não voltaria ao elenco principal. Contudo, a saída do dirigente, confirmada no último sábado (20), abriu caminho para a mudança de postura do clube.

Aos 34 anos, o jogador havia perdido espaço ainda sob o comando de Roger Machado. O último jogo dele como titular aconteceu em 1º de março, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. A última atuação foi novamente diante do Palmeiras, em 21 de março, pelo Campeonato Brasileiro, quando entrou no intervalo.

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