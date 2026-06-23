Jornalista tem credencial cassada pela Fifa durante a Copa do Mundo

A Fifa retirou a credencial do jornalista paraguaio Jorge “Chipi” Vera após declarações ofensivas feitas durante a transmissão da vitória do Paraguai por 1 a 0 sobre a Turquia, pela Copa do Mundo. O comentarista criticou duramente a entidade e a arbitragem depois da expulsão de Miguel Almirón, punido por descumprir a nova regra que proíbe jogadores de cobrirem a boca durante conversas em campo.

A expulsão gerou revolta de Vera, que perdeu o controle ao vivo e chamou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o árbitro da partida de “ladrões”. Além disso, acusou ambos de estarem “matando o futebol” após a seleção paraguaia ficar com um jogador a menos.

Dias depois, o jornalista reconheceu o excesso e pediu desculpas publicamente. Dessa maneira, em comunicado, afirmou que reagiu movido pela frustração ao acreditar que sua seleção acabou sendo prejudicada.

“Durante a transmissão do jogo entre Paraguai e Turquia, tive uma reação impulsiva. Naquele momento, usei expressões ofensivas e inaceitáveis contra o árbitro, a Fifa e seus dirigentes”, declarou.

Vera também confirmou que a Fifa decidiu cancelar sua credencial para o restante da competição. Dessa maneira, ele não poderá mais realizar qualquer tipo de cobertura do Mundial, seja dentro dos estádios ou em áreas relacionadas ao torneio.

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