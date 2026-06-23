“A hora de Endrick”: jornal espanhol vê lesão de Raphinha como chance para atacante

A lesão de Raphinha abriu uma disputa por espaço no ataque da Seleção Brasileira, mas, para a imprensa espanhola, há um candidato que desponta com força para assumir a vaga. Em análise publicada nesta terça-feira (23/6), o jornal “AS” defendeu que chegou o momento de Endrick receber uma oportunidade entre os titulares de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo.

O atacante do Barcelona sofreu uma lesão muscular na coxa direita, está fora do confronto com a Escócia e ainda é dúvida para um eventual mata-mata. Diante desse cenário, o periódico espanhol avaliou que o jovem reúne características capazes de suprir a ausência do camisa 11.

Sob o título “A hora de Endrick”, o veículo argumenta que a ideia inicial da comissão técnica e da CBF era inserir o atacante aos poucos no torneio, respeitando seu processo de adaptação ao ambiente de Copa do Mundo. No entanto, a contusão de Raphinha teria mudado os planos.

“A ideia da CBF era proteger o jogador de Taguatinga. Eles não queriam desgastá-lo prematuramente, mas sim permitir que ele evoluísse gradualmente e esperasse o momento certo. E esse momento chegou”, escreveu o jornal.

A publicação também destacou a atuação de Endrick na vitória sobre o Haiti. Apesar de ter entrado apenas na etapa final, o atacante foi bastante celebrado pelos torcedores presentes no estádio e chegou a marcar um gol, posteriormente anulado por impedimento. Para o AS, a participação reforçou uma das principais virtudes do jogador.

“Ele é ambicioso, tem garra e faro de gol – esta última uma qualidade que falta à seleção”, avaliou o periódico.

Versatilidade de Endrick é ponto positivo

Outro aspecto citado pelo jornal é a versatilidade de Endrick. Embora Matheus Cunha e Igor Thiago sejam vistos como opções mais naturais para atuar centralizados, o atacante teria a vantagem de conseguir desempenhar diferentes funções no setor ofensivo, inclusive reproduzindo movimentações semelhantes às de Raphinha.

A análise lembra ainda que o brasileiro passou boa parte da última temporada atuando aberto pelo lado direito do ataque, experiência que ampliou seu repertório tático. Segundo o veículo, além da capacidade de finalização, Endrick oferece mobilidade, associação com os companheiros e intensidade sem a bola.

Apesar do entusiasmo em torno do jovem, a concorrência segue aberta. Gabriel Martinelli, Rayan e Neymar aparecem como alternativas para Carlo Ancelotti reorganizar o ataque diante da Escócia. O treinador italiano, inclusive, já demonstrou publicamente admiração pelo potencial do atacante, mas pregou cautela em relação ao seu desenvolvimento.

“Endrick tem um talento absurdo. Ele é extraordinário. Mas ele precisa ser paciente. Ele é, e sua família também”, afirmou Ancelotti recentemente.

O Brasil volta a campo nesta quarta-feira (24/6), em Miami, precisando de um resultado positivo para assegurar a liderança do Grupo C. Sem Raphinha, a principal expectativa gira justamente em torno da escolha de Ancelotti para preencher a vaga aberta no setor ofensivo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.