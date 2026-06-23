Rafinha segue à frente do futebol enquanto São Paulo busca por novo executivo

O presidente Harry Massis decidiu manter Rafinha à frente do departamento de futebol do São Paulo pelo menos até o fim desta semana. Assim, o ex-jogador assume papel mais relevante na gestão após a saída de Rui Costa. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o profissional trabalhará ao lado do advogado Felipe Carvalho, que acompanha contratos e questões burocráticas do departamento desde janeiro de 2020. A dupla passa a comandar as atividades do setor enquanto o clube define os próximos passos para a estrutura do futebol.

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Nos próximos dias, Massis pretende se reunir com diferentes grupos políticos do clube, inclusive da oposição, para discutir alternativas para a vaga deixada por Rui Costa. A prioridade do presidente é contratar um executivo de futebol, evitando a nomeação de um dirigente estatutário, como aconteceu com Carlos Belmonte.

Enquanto a definição não acontece, Rafinha e Felipe Carvalho conduzem as negociações da janela de transferências e os assuntos relacionados ao elenco. O ex-lateral deixa momentaneamente a função de gerente esportivo para assumir responsabilidades ligadas à busca por reforços e às conversas sobre renovações contratuais.

A mudança também amplia a participação de Felipe Carvalho nas decisões estratégicas do departamento. Antes focado em contratos e processos administrativos, o advogado passa a atuar de forma mais direta nas negociações e discussões internas.

Por fim, nos últimos dias, Harry Massis conversou nos Estados Unidos com o ex-zagueiro Edmílson, pentacampeão mundial e atual integrante de projetos especiais da CBF, mas o clube segue sem uma definição sobre o futuro comando do futebol.

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