Liberado para negociar, Ganso segue com futuro indefinido no Fluminense

O futuro do meia Ganso no Fluminense continua cercado de incertezas, embora o cenário recente aponte para um desfecho inesperado. Antes da pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo, a diretoria e os torcedores projetavam que o camisa 10 não vestiria mais a camisa tricolor.

Essa previsão ganhava força porque o atleta possui vínculo somente até dezembro e ele próprio solicitou a sua exclusão dos jogos do Campeonato Brasileiro. Como já disputou 12 partidas na competição, uma nova entrada em campo impediria o meia de defender outra equipe nesta mesma edição do torneio nacional.

No entanto, o presidente do clube, Mattheus Montenegro, indicou uma possível reviravolta sobre o caso e buscou acalmar os ânimos dos torcedores. Em entrevista recente, o mandatário esclareceu a situação de forma direta.

“Não tem nenhuma novidade. Antes do jogo contra o Mirassol, o Ganso me chamou para conversar e disse que talvez chegasse a proposta de um clube e que talvez fosse melhor ele não ir para o jogo. Eu disse que não seria bom ele ficar fora. Depois disso a gente teve uma conversa e ele ficou fora dos últimos dois jogos porque senão completaria o número que impediria de sair. Não teve proposta de nenhum outro clube e para mim ele é jogador do Fluminense e vai nos ajudar até o final da temporada”, disse ao podcast Setor Sul.

Fluminense liberou jogador

Anteriormente, a diretoria do Fluminense chegou a comunicar que não relacionaria mais o atleta para os compromissos seguintes. Naquela ocasião, inclusive, o próprio jogador informou à comissão técnica que mantinha conversas em andamento com outro clube da Série A.

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Apesar desse desgaste inicial, a tendência atual indica que Ganso vai permanecer no elenco do técnico Luís Zubeldía para a sequência das competições do ano.

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