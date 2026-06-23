Pai de Messi recebe alta hospitalar e vai se recuperar em casa, diz jornalista

A segunda-feira (22) foi de grandes notícias para Lionel Messi. Afinal, além de se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, o camisa 10 recebeu a informação que seu pai, Jorge Horacio Messi, recebeu alta hospitalar e já se encontra em casa após ficar alguns dias internado por um problema de saúde. A informação é do jornalista argentino Ángel de Brito, apresentador do programa “LAM”, da “América TV”.

O profissional de comunicação é próximo da família do jogador e revelou que o hospital onde o pai de Messi estava concedeu a liberação. Jorge Horacio tem 68 anos e já retornou a Rosário, onde mora. Assim, seguirá recuperação em casa.

O estado de saúde de Jorge Horacio era tratado pela família com preocupação nos últimos dias. Lionel Messi chorou ao marcar o primeiro de seus três gols na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia da seleção na Copa do Mundo de 2026.

Na semana passada, apresentadora Florencia Peña, da “Lulu TV”, da Argentina, disse ao vivo durante o programa “El Show del Verano” que o pai do jogador havia morrido. Contudo, a família do craque logo desmentiu a informação e divulgou uma nota oficial para esclarecer a situação. Em seguida, a emissora demitiu a profissional de comunicação.

Os familiares de Messi revelaram que o Jorge Horacio estava sob cuidados médicos e criticaram a disseminação de rumores sobre assuntos privados.

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