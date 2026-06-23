Cristiano Ronaldo faz história e comanda goleada de Portugal sobre o Uzbequistão

Portugal se redimiu do tropeço na estreia e, com direito a show e recordes históricos de Cristiano Ronaldo, goleou Uzbequistão por 5 a 0, nesta terça-feira (23/6), se reabilitando na Copa do Mundo 2026. Jogando no Estádio de Houston, em Texas (EUA), os portugueses convenceram e subiram na classificação do Grupo K.

Cristiano Ronaldo, aliás, brilhou, virando o maior artilheiro de Portugal em Copas, além do único a fazer gol em seis edições diferentes. Ele marcou duas vezes, o que pareceu pouco perto da produção do atacante, sempre criando trabalho para o goleiro Nematov. O arqueiro, inclusive, marcou um gol contra. Nuno Mendes, em cobrança de falta ensaiada com o próprio CR7, também deixou o dele na goleada. Por fim, Rafael Leão encerrou a surra com um golaço já na reta final. Agora, Portugal lidera o Grupo K com quatro pontos, enquanto Uzbequistão, ainda sem pontuar, praticamente dá adeus à chance de classificação.

Jogo começa com tudo

Tal qual fez contra a República Democrática do Congo, Portugal começou o jogo em alta rotação. Não à toa, Bruno Fernandes teve boa chance de esquerda, mas foi travado. Pouco depois, Nuno Mendes cruzou da esquerda, e Cristiano Ronaldo chegou atrasado. Isso tudo com menos de cinco minutos!

Mas o Robozão queria mesmo seguir entrando nos livros de história. Aos 6′, o craque recebeu da direita e, de primeira, soltou um canudo para abrir o marcador, tornando-se o primeiro jogador a fazer gol em seis Copas do Mundo. Dez minutos depois, o segundo. O próprio CR7 sofreu falta na meia-lua e, após “conferência”, ele saiu da bola e viu Nuno Mendes encher o pé para quase furar a rede adversária: 2 a 0 com 16′.

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Mais recordes de Cristiano Ronaldo

Aos 28′, uma ducha de água fria para Uzbequistão. Afinal, Fayzullayev roubou bola de João Cancelo, e Ganiev aproveitou para mandar no ângulo de Diogo Costa. Após análise do VAR, porém, o tento uzbeque foi anulado. Cristiano Ronaldo, então, aprontou mais uma das suas. Ele recebeu de Bruno Fernandes, que encontrou passe espetacular para deixá-lo na cara do gol. O Robozão, de primeira e de direita, mandou no cantinho para abrir 3 a 0. Com este tento, superou Eusébio e chegou a dez gols em Copas do Mundo, sendo o principal goleador de Portugal na História do torneio.

Nematov faz contra; Leão fecha a conta

Na etapa final, com o placar já controlado, o técnico Roberto Martínez deu minutos a Semedo e Chico Conceição. E, em mais uma jogadinha ensaiada, os portugueses chegaram ao quarto gol. Cristiano Ronaldo novamente fingiu que iria cobrar falta e passou direto pela bola. Bruno Fernandes, então, deu cavadinha surpreendente para deixá-lo de frente para Nematov, que fez defesa brilhante. Na cobrança de escanteio, porém, o próprio arqueiro mandou contra o próprio gol: 4 a 0.

Mesmo com o placar elástico, Roberto Martínez seguiu empilhando jogadores ofensivos. Trincão, Bernardo Silva e Rafael Leão foram a campo. Leão, craque do Milan, fechou a conta com um golaço de primeira, no ângulo de Nematov, já aos 41′. Ao apito final, festa, especialmente para o “interminável” Cristiano Ronaldo (que quase fez o hat-trick no último lance), ovacionado por todo o estádio de Houston.

Próximos passos

Os times agora se viram para a terceira e definitiva rodada do Grupo K. Portugal, líder da chave e dependendo apenas de si para avançar, pega a Colômbia, no que promete ser a briga pela primeira posição. Os colombianos, afinal, venceram na estreia e ainda jogam contra a RD do Congo nesta terça, às 23h (de Brasília). O duelo é no sábado (27/6), às 20h30, em Miami.

Já Uzbequistão chegará à terceira rodada com chances baixas de classificação. Afinal, perderam seus dois jogos, somando zero ponto, e possui saldo negativo de sete. Dessa forma, ao encarar DR Congo, precisará vencer e ainda torcer para conseguir terminar entre os oito melhores terceiros colocados. Por tratar-se da última rodada, o jogo será simultâneo a Colômbia x Portugal.

PORTUGAL 5 x 0 UZBEQUISTÃO

Copa do Mundo – 2ª Rodada (Grupo K)

Data-Hora: 23/6/2026, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio de Houston, em Houston, nos Estados Unidos

Gols: Cristiano Ronaldo, 6’/1ºT (1-0); Nuno Mendes, 16’/1ºT (2-0); Cristiano Ronaldo, 38’/1ºT (3-0); Nematov (contra), 14’/2ºT (4-0); Rafael Leão, 41’/2ºT (5-0)

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo (Semedo, intervalo), Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha (Rafael Leão, 37’/2ºT), João Neves (Bernardo Silva, 31’/2ºT) e Bruno Fernandes; João Félix (Francisco Trincão, 18’/2ºT), Pedro Neto (Chico Conceição, intervalo) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

UZBEQUISTÃO: Nematov; Khusanov, Abdullayev e Ashurmatov; Karimov, Khamrobekov (Mozgovoy, intervalo), Shukurov e Nasrullaev (Alizhonov, intervalo); Fayzullayev, Ganiev e Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR)

Assistentes: Zakaria Brins (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Cartões Amarelos: Renato Veiga (POR); Khamrobekov (UZB)

Cartões Vermelhos: –



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