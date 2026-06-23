Suíça x Canadá: saiba tudo sobre a briga pelo primeiro lugar do Grupo B da Copa do Mundo

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quarta-feira (24). Um dos países-sede do Mundial, o Canadá quer repetir o feito dos seus co-anfitriões que garantiram a classificação e a primeira colocação do seu grupo. No BC Place, em Vancouver, os canadenses recebem a Suíça, em jogo que vale a vaga no mata-matra da Copa do Mundo como o líder do Grupo D. A bola rola às 16h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Suíça e Canadá, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo, terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Como chega a Suíça

Depois de um empate melancólico diante do Catar na primeira rodada, a Suíça deslanchou de vez na segunda rodada da Copa do Mundo com a goleada sobre a Bósnia por 4 a 1. Por isso, os suíços chegam para a rodada final da fase de grupos com a chance de avançar ao mata-mata como líderes do Grupo B. Para isso acontecer, no entanto, a Suíça precisa vencer o Canadá, um dos donos da casa desta Copa.

O técnico Murat Yakin tem algumas dúvidas para definir o time titular da Suíça para enfrentar o Canadá. Contra a Bósnia, o técnico viu dois reservas entrarem na partida – Vargas e Manzambi – e mudarem o jogo, com três gols em pouco mais de 15 minutos. Por isso, existe a expectativa de que os dois podem ganhar suas respectivas vagas entre os titulares.

Por outro lado, de olho nos cartões que podem suspender jogadores importantes, Murat Yakin pode dar um descanso e poupar Zakaria e Elvedi, que estão pendurados e se levarem um cartão, ficam de fora da partida da fase de 16 avos de final.

Como chega o Canadá

Após vencer sua primeira partida em Copas do Mundo, o Canadá não está satisfeito e quer mais. Com a possibilidade de poder jogar por um empate para garantir a classificação como líder do grupo, os canadenses não querem fazer um “jogo de compadres” com a Suíça, a missão é bem clara: vencer e se classificar com moral.

Cyle Larin, um dos principais destaques do Canadá na Copa do Mundo até com gols nos dois primeiros jogos, falou sobre o que espera do jogo diante da Suíça nesta quarta, que deve ser encarado como uma final para os canadenses.

“Entrar no jogo contra a Suíça em posição de vencer o grupo, esperamos isso. Estamos num ótimo momento. Só precisamos continuar fazendo o que temos feito no último jogo. Acho que tudo se encaixou contra o Catar, e precisamos manter esse ritmo e continuar pressionando. Acho que os jogadores estão prontos para isso e prontos para jogar bem”, disse Larin.

SUÍÇA x CANADÁ

Data e Horário: 24/6/2026, 16h (de Brasília)

Local: BC Place, Vancouver (CAN)

SUÍÇA: Kobel; Widemer, Jaquez, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas. Técnico: Murat Yakin.

CANADÁ: Crepeau; Johnston, Bombito, Sigur, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin. Técnico: Jesse Marsch

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Auxiliares: Danilo Manis e Rafael Alves (BRA)

VAR: Não divulgado

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