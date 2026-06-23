Marrocos x Haiti: onde assistir, escalações e arbitragem

Marrocos entra em campo nesta quarta-feira (24/6), às 19h (de Brasília), na Arena Mercedes-Benz, em Atlanta, com a missão de vencer o Haiti e torcer por um tropeço do Brasil para assumir a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. Já a seleção caribenha, derrotada nas duas primeiras rodadas, apenas cumpre tabela antes de se despedir do torneio.
Onde assistir
A transmissão terá transmissão da Cazé TV.
Como chega Marrocos
Os marroquinos chegam embalados pela vitória por 1 a 0 sobre a Escócia, resultado que os manteve vivos na disputa pela primeira colocação da chave. Para ultrapassar a Seleção Brasileira, no entanto, a equipe precisará não apenas fazer a sua parte, mas também construir uma larga vantagem no saldo de gols. Marrocos terá de vencer por uma diferença de três gols superior à eventual vitória brasileira sobre a Escócia, partida disputada no mesmo horário.
Contudo, apesar do cenário favorável a uma postura ofensiva, o técnico Mohamed Quahbi evita falar em goleada e prefere concentrar as atenções apenas na conquista dos três pontos. Assim, a tendência é que ele repita pela terceira vez consecutiva a formação titular utilizada nas rodadas anteriores.
Ainda assim, duas dúvidas permanecem no elenco. O zagueiro Nayef Aguerd e o atacante Abde Ezzalzouli não atuaram até aqui na Copa do Mundo e seguem sob avaliação da comissão técnica.
Como chega o Haiti
Por outro lado, o Haiti já não possui chances matemáticas de classificação. Mesmo que vença Marrocos, a equipe chegaria a três pontos, mesma pontuação da Escócia, mas ficaria atrás dos britânicos pelo critério de confronto direto.
Apesar da eliminação precoce, o técnico Sebastián Migné valorizou o desempenho apresentado na derrota para o Brasil e confirmou a manutenção do esquema com três zagueiros. A única baixa confirmada é o meio-campista Leverton Pierre. Relacionado para as duas primeiras partidas, ele sofreu uma lesão e foi descartado do restante da competição.
Sem novos problemas por suspensão ou questões físicas, Migné deve preservar a base que enfrentou a Seleção Brasileira. O experiente Johny Placide, capitão da equipe aos 38 anos, seguirá no gol, enquanto Wilson Isidor e Frantzdy Pierrot formarão a dupla de ataque na despedida haitiana do Mundial.
MARROCOS X HAITI
Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo C
Data e hora: 24/6/2026 (quarta-feira), 19h (de Brasília)
Local: Arena Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA)
MARROCOS: Bono, Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari. Técnico: Mohamed Quahbi.
HAITI: Johnny Placide, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Ade e Hannes Delcroix; Carlens Arcus, Ruben Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Martin Experience; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor. Técnico:Sebastián Migné.
Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
Assistentes: Hessel Steegstra e Jan De Vries (HOL)
VAR: Não divulgado
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