Internacional retorna aos treinos e prepara nova reformulação

Após três semanas de férias, o Internacional começou na última segunda-feira (22) uma nova etapa da temporada. O elenco colorado retornou aos trabalhos no CT Parque Gigante com foco total na preparação para a retomada das competições, em julho. Apesar de poucas mudanças dentro das quatro linhas até o momento, o clube chegou à reapresentação cercado por movimentações nos bastidores e pela expectativa do anúncio de Guillermo Maripán, primeiro reforço encaminhado para o segundo semestre.

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O zagueiro chileno, que encerra vínculo com o Torino no fim de junho, já possui acordo com o Colorado e deve ser oficializado nos próximos dias. A contratação, desse modo, atende uma necessidade identificada pela comissão técnica para fortalecer o sistema defensivo. Enquanto isso, a diretoria segue monitorando o mercado em busca de um meio-campista e um atacante. Além disso, não descarta negociações envolvendo atletas do atual elenco para equilibrar as finanças do clube.

Bastidores passam por reformulação

As principais alterações neste período aconteceram fora das quatro linhas. Logo no início das férias, o Inter anunciou as saídas do preparador de goleiros Leonardo Martins, do auxiliar Aparecido Donizete e do auxiliar da preparação física João Goulart. Para a vaga na preparação dos goleiros, Rogério Maia chegou ao clube e terá Eduardo Melgarejo como auxiliar no trabalho diário com os arqueiros.

Na última semana, novas mudanças atingiram o departamento de futebol. O gerente de mercado Ricardo Sobrinho, conhecido como “Caco”, e o coordenador de performance Diego Pereira deixaram seus cargos. A diretoria ainda avalia nomes para preencher as funções, enquanto busca aperfeiçoar processos internos e fortalecer a estrutura para a sequência da temporada. As mudanças, nesse sentido, fazem parte de uma reorganização administrativa iniciada durante a paralisação.

Dentro de campo, Paulo Pezzolano terá praticamente todo o elenco à disposição. As únicas ausências são Rochet e Félix Torres, que seguem defendendo Uruguai e Equador na Copa do Mundo. Durante a intertemporada, o treinador pretende intensificar trabalhos voltados à finalização, bola aérea e posicionamento defensivo, setores que apresentaram dificuldades no primeiro semestre. Por fim, o clube gaúcho fará dois jogos-treino diante de Coritiba e Mirassol antes da retomada oficial das competições.

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