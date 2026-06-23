Cristiano Ronaldo, após recordes: “objetivo é ajudar a seleção”

Em uma Copa do Mundo considerada dos “protagonistas”, faltava o brilho de Cristiano Ronaldo. O craque de Portugal fez História na super goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, nesta terça-feira (23/6), e demonstrou humildade ao comentar seus recordes, lamentando também a semana “difícil” que passou após passar em branco no empate com RD Congo.

Ele tornou-se o maior goleador da história da seleção portuguesa – superando Eusébio (nove) -, agora com dez gols, além de virar o primeiro jogador a marcar em seis Copas do Mundo diferentes. Para Ronaldo, porém, em declaração à Fifa na saída de campo, em Houston (EUA), seu objetivo principal é ajudar sua seleção.

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“Muito feliz, mas, para mim, o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos. Fomos muita criticados durante a semana, sabíamos que isso ia acontecer, mas a equipe trabalhou bastante bem. Melhoramos bastante. Há males que vem para o bem, como se costuma dizer. Obviamente, falando de mim, os recordes são sempre bonitos de batê-los, mas o meu objetivo é poder ajudar a seleção a alcançar os seus objetivos. Nesta parte era passar a eliminatória; acho que com quatro pontos já passamos, então estou muito feliz”, disse o craque.

Ao finalizar, Cristiano Ronaldo falou também sobre a semana de críticas após a seleção decepcionar e ficar no 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na estreia das equipes na Copa. Após perder gols e ser um dos principais alvos, CR7 revela ter sentido que as pessoas estavam tentando o aposentar do futebol.

“Eu sabia: quem trabalha, Deus ajuda. Sabia que os meus companheiros iam me ajudar também. Foi uma semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol, mas aguentei, como aguentei sempre, porque acredito mais no trabalho do que em outra coisa. Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta”, disse.

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