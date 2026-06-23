Clube inglês prepara oferta pelo goleiro Otávio, do Cruzeiro

O Cruzeiro pode estar próximo de protagonizar uma das maiores negociações de sua história envolvendo um goleiro. O Nottingham Forest, da Inglaterra, prepara uma oferta de 13 milhões de euros, aproximadamente R$ 76 milhões na cotação atual, para contratar Otávio. O jovem de 20 anos ganhou espaço nos últimos meses, assumiu a titularidade da Raposa e passou a despertar atenção de clubes do futebol europeu.

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A movimentação do clube inglês acontece após uma série de observações sobre o desempenho do goleiro. Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Otávio é uma das principais promessas da posição no país na visão de olheiros. Caso concretizada a transferência nos valores especulados, o negócio entrará para a história como a maior compra realizada por um clube europeu envolvendo um goleiro brasileiro atuando no país, enquanto reforça o potencial de valorização dos atletas formados na Toca da Raposa.

Ascensão rápida na toca da raposa

Otávio chegou ao Cruzeiro ainda criança, aos dez anos, e percorreu todas as etapas da formação celeste. O primeiro contrato profissional ocorreu em 2022, e atualmente o vínculo do jogador vai até dezembro de 2029. Antes mesmo de conquistar espaço no time principal, o goleiro já havia despertado interesse de outras equipes. O Botafogo, por exemplo, tentou sua contratação em negociações anteriores, mas não conseguiu avançar nas tratativas.

A oportunidade definitiva surgiu após a lesão de Cássio. Desse modo, Otávio disputou posição com Matheus Cunha e rapidamente convenceu a comissão técnica. Com atuações seguras e personalidade dentro de campo, o jovem passou atuar como titular da equipe. O desempenho chamou atenção não apenas internamente, mas também de observadores internacionais.

O Cruzeiro, por sua vez, adota cautela diante da possibilidade de negociação. Oficialmente, o clube não confirma conversas com o Nottingham Forest. Ainda assim, a diretoria acompanha o cenário de perto, principalmente pelo valor envolvido. Além do retorno financeiro expressivo, a venda consolidaria mais um atleta formado na base celeste no mercado europeu.

Enquanto o futuro segue indefinido, Otávio permanece focado na preparação para a sequência da temporada. A tendência é que novas movimentações aconteçam durante a janela de transferências, já que o interesse inglês é considerado concreto. Caso a proposta oficial seja apresentada e aceita, o Cruzeiro poderá ser obrigado a reavaliar o planejamento para a posição e buscar alternativas para suprir uma eventual saída do goleiro titular.

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