Neymar é relacionado e viaja para Miami. Raphinha fica em Nova Jersey

Neymar está oficialmente relacionado pela primeira vez nesta Copa do Mundo e pode voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira em uma partida oficial. O atacante viajou com a delegação nesta terça-feira (23/6) para Miami, onde o Brasil enfrenta a Escócia na quarta-feira (24/6), no Hard Rock Stadium.

A presença do camisa 10 na lista representa mais um passo no processo de reestreia. Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho em partida contra o Uruguai, em Montevidéu.

Nos últimos três dias, o atacante treinou normalmente com o restante do grupo e foi liberado pelo departamento médico para ser opção no banco de reservas. A comissão técnica, no entanto, mantém cautela em relação ao retorno. Além disso, a utilização em campo dependerá do andamento da partida, já que o Brasil ainda não está matematicamente garantido na próxima fase.

Na estreia da Copa, contra o Marrocos, Neymar esteve com a delegação e chegou a ocupar o banco de reservas, mas sem ser relacionado oficialmente e vestindo apenas tênis. Já na vitória sobre o Haiti, permaneceu em Morristown, onde seguiu em tratamento na panturrilha direita.

A viagem a Miami, portanto, marca sua primeira atividade fora de Nova Jersey durante o Mundial. O local acabou sendo o escolhido pela CBF como base da Seleção na competição, onde a equipe realizou toda a preparação inicial. Neymar também não participou da viagem a Cleveland, onde o Brasil disputou o último amistoso antes da Copa, contra o Egito.

Neymar vai, Raphinha fica

Enquanto o camisa 10 volta a ficar à disposição, Raphinha segue fora. Aliás, o atacante do Barcelona permaneceu em Morristown para continuar o tratamento de uma lesão na coxa direita e corre contra o tempo para tentar retorno na sequência do torneio.

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