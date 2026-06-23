Bruna Marquezine conta como era relação com Neymar: ”Momento vulnerável”

Bruna Marquezine falou pela primeira vez de forma mais direta sobre o relacionamento com Neymar, iniciado em 2012 e marcado por idas e vindas até o fim definitivo em 2018. Durante uma palestra no evento PowerTaks, a atriz relembrou um dos períodos mais delicados da vida pessoal e profissional.

A ex-namorada do atacante da Seleção Brasileira contou que o início da vida adulta coincidiu com uma fase de grande exposição pública e pressão profissional. Contudo, tudo isso intensificou o desgaste emocional.

“Foi um momento muito vulnerável da minha vida, tinha completado 18 anos, estava fazendo uma novela que não estava indo muito bem… Me tornei protagonista desta novela já com ela no ar em uma tentativa de ganhar o público. Eu estava sentindo o peso disso em paralelo á minha vida pessoal muito exposta, não por escolha”, disse.

Bruna também destacou que o impacto emocional era visível nos bastidores da produção televisiva. Segundo ela, a rotina de gravações foi afetada por momentos de instabilidade emocional, o que gerou tensão no ambiente de trabalho.

“Estava lidando com o peso de uma vida pessoal muito exposta, um relacionamento muito difícil e a responsabilidade do ‘contamos com você”, afirmou.

A relação entre Neymar e Bruna Marquezine

O relacionamento entre os dois começou no fim de 2012, quando Neymar ainda atuava pelo Santos. A oficialização ocorreu em 2013, mas o casal terminou pela primeira vez em fevereiro de 2014. Contudo, depois disso, viveram novas reconciliações e separações ao longo dos anos seguintes.

As idas e vindas seguiram até o encerramento definitivo da relação no fim de 2018. Aliás, em 2019, Bruna deixou de seguir Neymar nas redes sociais, marcando o rompimento público do casal.

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